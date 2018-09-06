Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Китай выводит на экспорт свой универсальный летательный аппарат FTC-2000G

Техника

FTC-2000G был разработан компанией Guizhou Aviation Industry Corporation при государственном авиационном гиганте Aviation Industry Corporation of China (AVIC) с целью удовлетворить запрос на международных рынках

Пекин, 6 сентября 2018, 05:58 — REGNUM  Экспортная версия разработанного в Китае универсального летательного аппарата FTC-2000G вышла на производственную линию в города Аньшунь провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

FTC-2000G был разработан компанией Guizhou Aviation Industry Corporation при государственном авиационном гиганте Aviation Industry Corporation of China (AVIC) с целью удовлетворить запрос на международных рынках. Компания обладает полностью независимыми правами на интеллектуальную собственность касательного летательного аппарата.

Ожидается, что первый своей полет аппарат осуществит в конце сентября 2018 года. Многофункциональный военный летательный аппарат подходит для атаки, ведения боевых действий в воздухе и тренировок. Он также может быть использован в целях рекогносцировки и разведки. Аппарат имеет до семи узлов подвески, а максимальный вес снаряжения аппарата может достигать 3 тонн.

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