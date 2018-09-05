В России опубликован фотоальбом о создании первой баллистической ракеты

Москва, , 09:49 — REGNUM Уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1 опубликовали специалисты холдинга «Российские космические системы», сообщает 5 сентября пресс-служба предприятия.

Начало работы над баллистическим оружием было положено постановлением Совета Министров СССР о создании Р-1, выпущенным 13 мая 1946 года. Первые испытания состоялись в октябре 1948 года. Инженеры советского НИИ-885 документировали разработку ракеты по элементам: в опубликованном документе приводятся фотографии электронных блоков, программных модулей, датчиков, отсеков ракеты и других частей.

«Сначала была тщательно исследована и полностью воспроизведена оригинальная система управления ФАУ-2 (немецкой разработки — прим. ИА REGNUM ). И уже на основе этого опыта советские инженеры приступили к созданию собственной системы управления с применением отечественной элементной базы и материалов», — прокомментировали на предприятии ход работы инженеров 70 лет назад.

Р-1 имела одноконтурную систему управления — управлять ее полетом можно было, только изменяя угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. При этом наведение на цель осуществлялось в соответствии с таблицами пуска с заранее установленными координатами.

Опубликованный сегодня альбом был создан в 1950 году. Ранее он оставался недоступным для широкой аудитории.

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