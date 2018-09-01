Компания Volvo приступила к тестам беспилотных электрических самосвалов

Стокгольм, , 12:37 — REGNUM К испытаниям тяжелой техники на электрическом приводе оснащенной автопилотом приступил шведский автопроизводитель Volvo, сообщает официальный сайт компании.

Согласно сообщению, тесты новинки будут проводиться в течение 10 недель в карьере Викан-Кросс возле шведского города Гётеборга. В ходе испытаний будут протестированы беспилотные электрические грузовики НХ2, дизель-электрический экскаватор ЕХ1 и гибрид-прототип фронтального погрузчика LX1. Цель разработчиков — уменьшение вредных выбросов.

Такие испытания не первые для Volvo, ранее подразделение компании Volvo Trucks начало испытание беспилотного мусоровоза.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, беспилотный автомобиль тестируемый американской компанией Apple попал в ДТП в Калифорнии.