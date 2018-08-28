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Команда ТПУ представила подводный беспилотник на чемпионате «Аквароботех»

Техника

Автономный аппарат предназначен для выполнения исследовательских миссий по водой

Томск, 28 августа 2018, 08:12 — REGNUM  Команда Томского политехнического университета (ТПУ) приняла участие в чемпионате России по морской робототехнике «Аквароботех-2018», представив автономный необитаемый подводный аппарат «Платформа», сообщает 27 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что аппарат сконструирован для выполнения исследовательских миссий под водой. Как пояснил руководитель научно-исследовательской лаборатории телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Юрий Чурсин, перед участием в соревнованиях молодых представителей университета обучили работе с аппаратом.

«Молодые участники команды должны были обучиться таким вещам, как развертывание и сворачивание комплекса, балластировка аппарата, привязка к местности и так далее», — сказал Чурсин.

Во время соревнований команды выполняли несколько заданий: прибытие в подводном положении в заданную точку и всплытие, движение аппарата по заданной траектории типа «Змейка», затем — поиск подводных объектов.

В итоге команда Томского политеха заняла второе место, пропустив вперед только сборную команду Тихоокеанского флота и Института проблем морских технологий ДВО РАН (Владивосток). Отмечается, что полученный на чемпионате опыт будет использован для развития морских робототехнических технологий в вузе.

Организаторы чемпионата «Аквароботех» — Фонд перспективных исследований (ФПИ), коллегия Военно-промышленной комиссии России при поддержке Минобороны, Минобрнауки, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), Минвостокразвития, Дальневосточного федерального университета, Морского государственного университета имени адмирала Невельского, фонда «Росконгресс».

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