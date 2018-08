В ТПУ сообщили о прогрессе в разработке программы по гранту Erasmus

Томск, , 15:05 — REGNUM Томский политехнический университет (ТПУ) продолжает разработку магистерской программы по подготовке специалистов для современной «умной» электроэнергетики в рамках гранта Erasmus+, и за последнее время в этом направлении удалось добиться нескольких результатов, сообщает 14 августа служба новостей вуза.

В сообщении говорится, что грант Европейской комиссии Erasmus+ Capacity Building in Higher Education выделен на «разработку образовательной программы в области интеллектуальных энергетических систем в российских и вьетнамских вузах» (ESSENCE, Establishing smart energy system curriculum at Russian and Vietnamese universities).

В рамках проекта проведено анкетирование более 150 преподавателей, 1 100 студентов и 400 сотрудников компаний, чья профессиональная деятельность связана с электроэнергетикой. Полученные данные позволили определить наиболее актуальные вопросы интеллектуальной энергетики и компетенции, которыми должны обладать выпускники вузов.

Также определен перечень дисциплин, которые составят основу образовательной программы по интеллектуальным электроэнергетическим системам. Эта программа основана на лучших практиках применения современных образовательных технологий, практико-ориентированном подходе к обучению, а также опыте взаимодействия с промышленными компаниями.

Руководитель проекта в ТПУ, доцент отделения электроэнергетики и электротехники Антон Прохоров пояснил, что в качестве места для стажировки сотрудников ТПУ был определен Гренобльский технологический институт во Франции.

«Этот выбор не случайный, нас связывают уже более пяти лет сотрудничества по совместным программам магистратуры и аспирантуры, по которым уже получено два диплома и обучаются в настоящее время студенты из России», — сказал Прохоров.

Отмечается, что на следующем этапе проекта ESSENCE запланирована разработка новых учебных материалов по согласованному вузами-участниками перечню дисциплин, а также закупка современного оборудования для обеспечения качественной исследовательской работы будущих магистрантов.

Erasmus+ — это программа Европейского союза в области образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта на 2014−2020 годы. Программа призвана стать эффективным инструментом содействия развитию человеческого и социального капитала в Европе и за ее пределами.

Читайте также: Ученые ТПУ выступили на симпозиуме по электромагнетизму в Японии