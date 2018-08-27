Испытания авианосца 001A покажут готовность Китая строить такие суда

Москва, , 14:52 — REGNUM Продолжение испытаний второго китайского авианосца само по себе не новость — корабли такого уровня вводятся в строй достаточно долго и трудно, напоминает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее информационный портал Sina сообщил о начале новых испытаний первого построенного полностью силами национальной промышленности авианосца проекта 001А. В сопровождении нескольких буксиров корабль утром 27 августа покинул верфь города Далянь.

По данным газеты China Daily, целью нынешних испытаний является проверка двигателей, систем связи, навигации, а также другого электронного и механического оборудования.

Авианосец, даже относительно небольшой — это сложнейший комплекс технических систем, которые не только должны четко функционировать, но и взаимодействовать между собой.

Второй китайский авианосец Type 001A строился с 2013 года и спущен на воду в апреле 2017 года. Длина корабля — 315 метров, водоизмещение — 70 тысяч тонн. Авианосец способен нести до 36 истребителей J-15 и может передвигаться с крейсерской скоростью, равной 31 морскому узлу.

Интерес к этому событию скорее всего вызван тем, что это первый авианосец собственно китайской постройки. Напомним, первый авианосец «Ляонин» построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг».

Поэтому результаты любого тестирования нового китайского авианосца Type 001A будут находиться в центре внимания мировых СМИ. Испытания этого корабля покажут степень способности китайских кораблестроителей создавать объекты такого уровня.

Успех этих испытаний будет означать способность Китая достаточно быстро изменить военно-морской баланс не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом.

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