Модернизированный вертолет Ми-28НЭ может нести 500 кг бомбы

Москва, , 16:02 — REGNUM На форуме «Армия-2018» холдингом «Вертолеты России» впервые показан модернизированный ударный вертолет Ми-28НЭ.

Модернизация, в первую очередь, затронула вооружение боевой машины. Вертолет получил новую противотанковую управляемую ракету «Хризантема-М» и сможет поражать бронированные цели на дальности до десяти километров. Этот вариант «Ночного охотника» также оснащен улучшенными управляемыми ракетами «Атака», имеющими лазерную систему наведения.

Кроме этого, вертолет получил совершенно новую опцию — применять авиационные бомбы массой до полутонны.

У модернизированного Ми-28НЭ появился более мощный двигатель и более мощные лопасти. Теперь машина будет уверенно чувствовать себя в горах и в жарком климате. Увеличилась крейсерская скорость вертолета, появилась возможность выполнять фигуры сложного пилотажа.

Новый Ми-28НЭ, оснащенный специальными средствами связи, теперь может осуществлять взаимодействие с БПЛА и управлять ими на расстоянии.

Модернизация вертолета, по словам конструкторов холдинга «Вертолеты России», была проведена на основе опыта боевого применения машины. Они также считают, что улучшенная версия Ми-28НЭ обладает значительным экспортным потенциалом.