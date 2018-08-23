Белый дом пользуется российской аппаратурой для переговоров с Кремлём

Москва, , 07:21 — REGNUM Работу прямой линии Вашингтон-Москва обеспечивают средства связи российского производства. Они установлены в официальной резиденции главы США, сообщает представитель госкорпорации «Ростех».

Комплекс шифрованной связи для руководителей государства был разработан входящим в госкорпорацию концерном «Автоматика». Вобравшие в себя лучшие достижения в области шифрования устройства протестировали и рекомендовали к применению американские специалисты.

«Все годы существования прямой линии в ней используется только аппаратура российского производства», — сказал представитель «Ростеха» РИА Новости.

Специалисты «Автоматики» разработал и выпустили десятки модификаций шифроаппаратов, систем и комплексов шифросвязи. Эта аппаратура позволяет высшим должностным лицам надежно и оперативно руководить страной, находясь в кабинетах, поездах и самолетах.

Свою историю нынешняя «Автоматика» ведет с 1952 года. Тогда в подмосковном Марфино на базе «Лаборатории №8» был создан ГосНИИ №2, позже преобразованный в предприятие, занимающееся разработкой и построением техники для засекреченной связи.