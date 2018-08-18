В Австрии изобрели робота для заправки электромобилей

Вена, , 10:37 — REGNUM Робота который будет заправлять электрокары, подбирая необходимый для этого кабель, разработали сотрудники австрийского университета Граца. Видео с демонстрацией работы технической новинки размещено 18 августа на сайте университета.

Новая система разрабатывалась сотрудниками университета Граца совместно с с компаниями BMW, КЕВА, MAGNA Steyr Engineering и обществом автомобильных инженеров Австрии.

Необходимость такой системы обусловлена тем, что на сегодняшний день не существует универсальной зарядки подходящей ко всем типам электромобилей. Робот будет определять вид зарядки электрокара с помощью видеокамеры, и тратить на подбор необходимого кабеля не более 30 секунд.