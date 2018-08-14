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В китайской столице запущен проект «5G NEXT» развития новейших сетей связи

Техника

Местные отделения China Unicom первыми переведут сети 5G на коммерческие рельсы

Пекин, 14 августа 2018, 04:48 — REGNUM  Пекинское отделение китайского телекоммуникационного гиганта China Unicom запустил план по продвижению в ближайшем будущем сетей быстрого беспроводного интернета по стандартам связи пятого поколения «5G NEXT», сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

В рамках проект будет построено в Пекине 300 станций связи по стандартам 5G до конца текущего года. Пекин стал участником пилотного проекта, в который вошли 16 городов, включая Тяньцзинь, Циндао, Ханчжоу, Нанцзин, Ухань, Гуйян, Чэнду, Шэньчжэнь, Фучжоу, Чжэнчжоу и Шэньян.

Читайте также: Китай начнёт внедрение технологий связи 5G в конце 2018 годаМестные отделения China Unicom первыми переведут сети 5G на коммерческие рельсы. В ближайшие пять лет в Пекине на новый стандарт перейдут ключевые инфраструктурные объекты и районы, включая городской район Тунчжоу целиком, где расположен офис China Unicom, новый международный аэропорт столицы, а также Зимняя Олимпиада в Пекине 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай до конца 2018 года намерен начать коммерческое внедрение сетей пятого поколения в ряде пилотных городов. Первая тестовая сеть была запущена в китайском городе центрального подчинения Чунцин.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятое поколение на за горами: в Китайском Чунцине запущена первая сеть 5G

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