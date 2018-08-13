Военный эксперт: САУ «Богдана» непригодна для использования в ВСУ

Киев, , 10:29 — REGNUM Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» не будут принимать на вооружение в ВСУ в текущей комплектации, заявил военный эксперт Михаил Жирохов, сообщает 13 августа УНИАН.

По его словам, тот вариант «Богданы», который был ранее показан публике, не подходит для принятия на вооружение: тестовых залпов никто не проводил, система автоматического заряжания отсутствует и так далее. Ни о каких реальных характеристиках речи пока нет, уверен эксперт.

Он подчеркнул, что на Украине нет производителей снарядов калибра 155 мм, что затрудняет использование «Богданы».

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Напомним, САУ «Богдана» имеет орудие калибра 155 мм, размещенное на колесном шасси КрАЗ с российским двигателем. В минобороны Украины заявляют, что орудие стреляет осколочно-фугасным снарядом на расстояние более 40 км.