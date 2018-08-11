Новейшая украинская гаубица «Богдана» — модернизация советской «Мсты-Б»?

Леонид Нерсисян, , 14:28 — REGNUM

10 августа 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в его стране разработана и проходит испытания новая самоходная гаубица, получившая название «Богдана». Турчинов отметил, что орудие обладает высокой точностью, скорострельностью, а максимальная дальность стрельбы доходит до 60 км. Отдельно было отмечено, что система использует калибр НАТО — 155-мм (советский/российский калибр аналогичных орудий составляет 152-мм). Ещё больше информации раскрыл советник Министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в социальной сети Facebook.

https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2153343581601114

По его словам, орудие производится на Украине, включая и ствол. Помимо этого он отдельно отметил использование колёсной базы (в СССР и России распространены гусеничные шасси), а также наличие автомата заряжания на 6 выстрелов. Орудие же управляется и наводится через пульт, а не вручную (хотя такая возможность тоже имеется).

Остаётся только понять — реально ли Украина смогла так быстро освоить производство такой сложной военной техники, или здесь что-то не так?

Украина использовала ствол советского орудия «Мста-Б»?

На первый взгляд кажется, что украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) добился очень серьёзного успеха — создать с «нуля» самоходную артиллерийскую установку (особого задела в этой области у Украины нет) буквально за четыре года. Но при пристальном изучении становится видно, что самая сложная и главная часть «Богданы» — ствол, слишком уж напоминает таковой у советской буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б». Сходство настолько велико, что остаётся мало сомнений, что перед нами скорее глубокая модернизация советского орудия, нежели новое вооружение. И, калибр, в том случае, если мы правы, у «Богданы» явно не 155-мм, а вполне привычные 152-мм (что, к слову, для Украины намного логичнее, учитывая наличие запасов именно таких снарядов).

Надо сказать, что подобные самоходные артиллерийские установки (САУ) на базе имеющихся в наличии буксируемых орудий в мире вполне популярны, к примеру, на базе советской 122-мм гаубицы в Судане была разработана Khalifa-1, а в Сербии SOKO SP RR. То есть ценность подобного подхода для стран, имеющих ограниченный бюджет и большое количество буксируемой артиллерии, под сомнение не ставится — он позволяет заметно повысить мобильность войск при минимальных инвестициях. Но в таком случае, естественно, никто не говорит о чём-то революционном. К тому же, если мы вернёмся к заявленным характеристикам орудия, то станет ясно, что при использовании ствола «Мста-Б» украинская гаубица никак не сможет заметно превзойти предшественника по дальности стрельбы (около 30 км, за счёт использования активно-реактивных снарядов дальность, вероятно, можно будет увеличить до 40 км).

Заметная часть официальной информации показалась сомнительной и независимому военному эксперту Антону Лаврову — по его словам гаубица, вероятнее всего, не оснащена автоматом заряжания — используется лишь досылатель (применяется как на советской буксируемой, так и самоходной артиллерии), что никаким технологическим прорывом не является.

В сухом остатке, с большой долей вероятности, мы видим неплохую модернизацию имеющегося в наличии советского орудия «Мста-Б», которая технологически доступна очень большому количеству стран. Ну и, конечно же, сопряжённую с этим событием огромную дозу пиара и пропаганды. Тем не менее, если Киеву удастся сделать на базе большей части имеющихся в наличии орудий «Мста-Б» самоходные гаубицы с современной электроникой — это заметно повысит возможности вооружённых сил Украины.