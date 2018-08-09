При модернизации улучшатся боевые характеристики не только Ка-52

Москва, , 13:01 — REGNUM Речь идет не только о модернизации вертолетов Ка-52 «Аллигатор, но и о повышении дальности «зрения» целого ряда отечественных винтокрылых машин, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок сообщало, что в России решили модернизировать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Планируется улучшить эффективность противотанкового управляемого вооружения при помощи модернизации гиростабилизированной оптико-электронной системы (ГОЭС-451), что повысит дальность обнаружения и распознавания целей.

В этом случае не совсем правильно заявлять о модернизации разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», так как речь идет о гиростабилизированной оптико-электронной системе ГОЭС-451, которую производит ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Яламова» (УОМЗ).

Это «изделие», имеющее репутацию одного из лучших в мире, устанавливается не только на Ка-52 «Аллигатор», но и на других вертолетах, в частности на Ми-8, Ми-24 и Ми-28, а также на гражданских вертолетах для выполнения полицейских, поисково-спасательных и других задач.

Так что речь идет о повышении дальности «зрения» целого ряда отечественных винтокрылых машин.

Интересно отметить тот факт, что на экспортные варианты разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ГОЭС-451 не устанавливается. В частности, на «египетские» вертолеты Ка-52 устанавливается система ОЭС-52 разработанная московским АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», на основе зарубежной гиростабилизированной платформы Strix.

Не исключено, что работы по модернизации ГОЭС-451 были инициированы опытом применения российских ударных вертолетов в Сирии.