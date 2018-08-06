Франция разрабатывает новую ракету для своих ВВС

Париж, , 17:58 — REGNUM Военное ведомство Франции официально объявило о разработке новой управляемой ракеты для боевой авиации страны. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Главного управления вооружений (DGA) французского минобороны.

Новая ракета MICA NG класса «воздух-воздух» должна будет заменить в арсенале французских истребителей устаревшие ракеты средней дальности MICA. Она будет рассчитана под размещение на истребителях Mirage-2000 и Rafale и применение в воздушных боях на средних и малых дистанциях.

Выполнение работ поручено компаниям Safran и Thales.

Новая ракета MICA NG получит две системы наведения — инфракрасную и радиолокационную. Заявлено, что техническое задание учитывает перспективные разработки вероятных противников.

Новая ракета предназначена для размещения на самолетах Mirage 2000 и Rafale и призвана улучшить возможности перехвата на средних и малых дистанциях. Кроме того, MICA NG должна использоваться как ракета наземных и морских зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Главное управление вооружений заявляет, что уверено в большом экспортном потенциале новых ракет. Выпуск новых ракет планируется начать с 2026 года.

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