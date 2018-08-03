Значимость робототехники официально признана военными — эксперт

Москва, , 13:27 — REGNUM Введение в российских вузах нового направления подготовки офицеров по специальности «Робототехника военного и специального назначения» свидетельствует прежде всего о том, что эффективность применения робототехники в военном деле признана окончательно и бесповоротно, считает военный эксперт ИА REGNUM, редактор Сергей Кузьмичёв.

Ранее Минобороны заявило, что уже с 2019 года можно будет обучиться робототехнике военного и специального назначения. Новая специальность для офицеров будет введена с 2019 года — уже готовы образовательные стандарты.

«Если раньше сообщения о создании и применении боевых и инженерных роботов были какой-то экзотикой, то на сегодняшний день в Вооруженных силах накоплен достаточный опыт обращения с такой техникой, и речь идет уже о перспективах создания целых подразделений боевых роботов.

Почти все помнят, что в 2018 году на Параде Победы уже были показаны боевые и инженерные робототехнические комплексы «Уран-9» и «Уран-6». Минобороны ранее заявляло и показывало наземных роботов «Нерехта». А о широком применении беспилотных летательных аппаратов знают даже дети дошкольного возраста.

Так что решение о формировании федерального государственного образовательного стандарта по специальности «Робототехника военного и специального назначения» было не только ожидаемо, но и совершенно неизбежно.

Тем более, что у военной робототехники в нашем беспокойном мире большое будущее и широчайшие перспективы».

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По данным газеты «Известия», готовить будущих военных инженеров будут в нескольких военных высших учебных заведениях страны. В каких именно, пока не определено, но станет известно уже в ближайшие месяцы.