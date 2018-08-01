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Самая первая «северная» скоростная железная дорога достроена в Китае

Техника

Её протяженность составляет 287 км, а скорость передвижения достигает 250 км/ч

Хух-Хото, Китай, 1 августа 2018, 09:47 — REGNUM  Завершилось строительство первой в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая скоростной железнодорожной магистрали, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Новая скоростная линия длиной 287 км соединяет столицу Внутренней Монголии город Хух-Хото с гордом Уланчаб, расположенным там же, а также городом Чжанцзякоу в находящейся по соседству провинции Хэбэй, отметили в компании Hohhot Rail.

Железная дорога должна быть запущена в эксплуатацию к концу 2019 года по завершению строительства участка Чжанцзякоу — Пекин. После завершения всех работ время поездки между Хух-Хото и Пекином сократится с девяти часов до трех на скорости 250 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая продолжают активно развивать железнодорожное транспортное сообщение в относительно отсталых районах с северо-запада до северо-востока страны. Так, с 18 июля начались испытания самой длинной скоростной железной дороги в умеренном поясе Китая — недавно построенной линии Харбин — Цзямусы длиной 343 км.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-востоке КНР стартовали испытания скоростной железнодорожной линии

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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