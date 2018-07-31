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В США завершился неудачей пуск баллистической ракеты Minuteman III

Техника

Ракета была дистанционно уничтожена над Тихим океаном по соображениям безопасности

Вашингтон, 31 июля 2018, 23:49 — REGNUM  Испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III завершился неудачно, сообщает 31 июля пресс-служба командования глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена с авиабазы Ванденберг, расположенной в штате Калифорния.

По информации пресс-службы, в 14:42 мск над Тихим океаном ракета была уничтожена дистанционным сигналом на самоликвидацию. Уточняется, что это было сделано по соображениям безопасности.

Причиной принятия такого решения пресс-служба называет некие аномалии, выявленные в ходе полета ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные ракетные запуски в США проводятся регулярно с целью проверки технического состояния стратегического оружия.

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Ракетные войска
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