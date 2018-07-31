Китай вывел на орбиту многоцелевой спутник

Пекин, , 14:43 — REGNUM В Китае с космодрома Тайюань в северной провинций Шаньси успешно запущен спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-11», который выведен на расчетную орбиту, сообщает 31 июля Синьхуа.

Спутник предназначен для обследования территории в целях дорожного и городского планирования, а также оценки урожая в сельском хозяйстве и последствий стихийных бедствий.

В числе других задач искусственного аппарата, выведенного на орбиту ракетой «Чанчжэн-4Б», — помощь в реализации инициативы «Одного пояса и одного пути» и наблюдения в оборонных интересах.