Самолет Y-12 начал рейсы в отдаленные районы северо-востока Китая

Харбин, Китай, , 06:45 — REGNUM Разработанный в Китае универсальный самолет Y-12 начал осуществлять внутренние гражданские перевозки на близкие дистанции в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Аэропорт Моэргэнь уезда Нэньцзян городского округа Хэйхэ начал с 27 июля обеспечивать полеты между городами Нэньцзян и столицей провинции городом Харбин, а также между городами Мохэ и Хэйхэ на границе с Россией.

Аэропрт стал первым на северо-востоке страны, серьезно специализирующемся на перевозках пассажиров на короткие дистанции. Кроме того, это первый общий аэропорт в стране, который связан рейсами на короткие дистанции с отдаленными регионами.

В то же самое время самолет Y-12 официально введен в эксплуатацию. Самолет серии Y-12 разработан компанией AVIC Harbin Aircraft Industry Company Ltd., являющей региональным производителем турбовинтовых пассажирских, грузовых и спасательных самолетов, предназначенных для равнинной и горной местности. Y-12 оснащён двумя двигателями и соответствует всем необходимым стандартам США и Китая.

Напомним, что Китай также проводит испытания своего первого среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера C919, а также совместно с Россией разрабатывает первый широкофюзеляжный лайнер CR929.

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