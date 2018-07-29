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Китай успешно создает международную навигационную систему

Техника

И усиливает составляющую ее орбитальную группировку

Китай успешно создает международную навигационную систему
AAxanderr
Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б»

Пекин, 29 июля 2018, 20:23 — REGNUM  Девятый и десятый спутники навигационной системы «Бэйдоу-3», изготовленные Китайским исследовательским институтом космических технологий, запущены в Китае с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б», сообщает сегодня, 29 июля, Синьхуа.

Запуск был произведен сегодня утром с космодрома Сичан в южно-западной провинции Сычуань, и после трехчасового автономного полета все спутники успешно вышли на заданные рабочие орбиты.

Сообщается, что до конца 2018 года должны быть запущены еще восемь спутников этой навигационной системы, после чего их орбитальная группировка значительно увеличится. При этом, отмечается, что одной из задач системы «Бэйдоу-3» является предоставление услуг странам, расположенным вдоль маршрута «Одного пояса и одного пути».

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Космические полеты, аппараты и исследования
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