Сотрудник Qiwi разбогател на терминалах без ведома руководства

Москва, , 05:25 — REGNUM Сотрудник компании Qiwi в 2011 году заработал на платежных терминалах компании «намайнил» 500 тысяч биткойнов, заявил генеральный директор компании Сергей Солонин.

Как сообщил Солонин, этим сотрудником являлся технический директор компании, который уволился после раскрытия информации об этом способе обогащения. Отмечается, что на тот момент (2011 год) стоимость полученной сотрудником криптовалюты составляла около $5 млн, а по текущему курсу состояние можно было бы оценить в $4,09 млрд.

По словам Солонина, в 2011 году у компании было больше 100 тыс. платежных терминалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня сотрудники китайских правоохранительных органов изъяли 200 компьютеров, использовавшихся для майнинга криптовалют. Сообщается, что подозреваемый замкнул счетчик электричества, чтобы не платить по высоким счетам. Злоумышленника удалось вычислить благодаря сотрудникам местной электростанции, обнаружившим аномальное потребление электричества.

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