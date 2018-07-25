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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками

Техника

Ускоритель первой ступени успешно приземлился на баржу в океане

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками
SpaceX
Ракета Falcon 9

Хоторн, США, 25 июля 2018, 15:31 — REGNUM  Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX состоялся в американском штате Калифорния. Об этом 25 июля компания сообщает в Twitter.

Ракета запущена с космодрома «Ванденберг» в 14:39 по московскому времени. Носитель доставит на орбиту десять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

Несмотря на сложные погодные условия, ускоритель первой ступени Falcon 9 приземлился на баржу Just Read the Instructions в океане, говорится в одном из сообщений.

В общей сложности в околоземном пространстве должны работать 75 спутников, текущий запуск доведет их количество до 65. Предыдущая группа Iridium была выведена на орбиту в конце мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Falcon 9 успешно вывела на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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