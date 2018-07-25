SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками

Хоторн, США, , 15:31 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX состоялся в американском штате Калифорния. Об этом 25 июля компания сообщает в Twitter.

Ракета запущена с космодрома «Ванденберг» в 14:39 по московскому времени. Носитель доставит на орбиту десять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.

Несмотря на сложные погодные условия, ускоритель первой ступени Falcon 9 приземлился на баржу Just Read the Instructions в океане, говорится в одном из сообщений.

В общей сложности в околоземном пространстве должны работать 75 спутников, текущий запуск доведет их количество до 65. Предыдущая группа Iridium была выведена на орбиту в конце мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Falcon 9 успешно вывела на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage.