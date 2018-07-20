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В Шанхае построен мощный подводный аппарат с дистанционным управлением

Техника

Новое китайское достижение в сфере высоких технологий

Пекин, 20 июля 2018, 01:15 — REGNUM  В Китае совершен прорыв в подводных исследованиях; в стране создан принципиально новый подводный аппарат с дистанционным управлением, сообщает 19 июля Синьхуа со ссылкой на китайскую газету «Кэцзи жибао» («Science and Technology Daily»).

Аппарат произведен на производственной линии корпорации Zhuzhou CRRC Times Electric Co, Ltd. в Шанхае, имеет вес в 5 тонн и оснащен двигателем мощностью в 2,5 тыс. лошадиных сил. Он способен производить погружения на глубину до 3 тыс. м и при этом нести полезную нагрузку до 4 тонн.

Предназначение подводного аппарата — участие в морских поисково-спасательных операциях и подводных строительных работах, преимущественно на шельфе.

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Экономика Китая
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