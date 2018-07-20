В Шанхае построен мощный подводный аппарат с дистанционным управлением

Пекин, , 01:15 — REGNUM В Китае совершен прорыв в подводных исследованиях; в стране создан принципиально новый подводный аппарат с дистанционным управлением, сообщает 19 июля Синьхуа со ссылкой на китайскую газету «Кэцзи жибао» («Science and Technology Daily»).

Аппарат произведен на производственной линии корпорации Zhuzhou CRRC Times Electric Co, Ltd. в Шанхае, имеет вес в 5 тонн и оснащен двигателем мощностью в 2,5 тыс. лошадиных сил. Он способен производить погружения на глубину до 3 тыс. м и при этом нести полезную нагрузку до 4 тонн.

Предназначение подводного аппарата — участие в морских поисково-спасательных операциях и подводных строительных работах, преимущественно на шельфе.