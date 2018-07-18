Дальность полета ракеты «Кинжал» может быть чуть меньше 1,5 тыс. километров

Москва, , 13:24 — REGNUM Применение ракеты с носителя Ту-22М3 всё же может несколько уменьшить дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал», так как этот бомбардировщик хоть и набирает сверхзвуковую скорость, но она будет ниже, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что дальность полета гиперзвуковой ракеты «Кинжал» составляет 1,5 тыс. километров, что в три раза больше, чем у ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер»,

Сообщения о характеристиках авиационной аэробаллистической ракеты «Кинжал» не вызывают большого удивления и подтверждают имевшиеся догадки, что дальность действия комплекса в 2 тыс. км, указанная во время Послания президента Федеральному собранию, включает в себя также и боевой радиус носителя — сверхзвукового перехватчика МиГ-31К.

Надо сказать, что сама дальность полета ракеты, равная 1,5 тыс. км, является достаточно впечатляющим показателем и достигается за счёт того, что запуск осуществляется на большой высоте и сверхзвуковой скорости. Соответственно, ракета, являющаяся фактически модификацией таковой у наземного оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М», затрачивает намного меньше топлива и способна пролететь втрое дальше.

Применение ракеты с носителя Ту-22М3 всё же может несколько уменьшить дальность, так как этот бомбардировщик хоть и набирает сверхзвуковую скорость, но она будет ниже (так же, как и высота полета). Однако дальность «Кинжала» и в этом случае вряд ли будет ниже, чем 1−1,2 тыс. км.

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