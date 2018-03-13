Концерн Фольксваген бросает усилия на производство электромобилей

Берлин, , 13:33 — REGNUM Председатель правления концерна Фольксваген Маттиас Мюллер заявил 13 марта, что в ближайшие два года планируется оборудовать девять заводов для производства электромобилей, сообщает Süddeutsche Zeitung.

В долгосрочных планах концерна увеличение числа подобных заводов по всему миру до 16 к 2022 году. На сегодняшний день Фольксваген располагает тремя точками сбора автомобилей с электродвигателями. Мюллер рассчитывает на партнерские отношения с поставщиками электродвигателей из Европы и Китая. До сих пор объем заказов составил €20 млрд.

«Последние месяцы мы прилагаем все усилия, чтобы переориентироваться на дорожную карту электромобилей», — сказал Мюллер. Осенью 2017 года Фольксваген объявил, что до 2025 года концерн будет производить до 3 млн автомобилей с электродвигателями в год и представит на рынке 80 новых моделей.

Также в планах концерна попробовать собственными силами производить электрические батареи. На сегодняшний день немецкие автопроизводители зависят от поставок электродвигателей из Азии. Изучение перспектив подобного производства ведется на заводе в Зальцгиттере.

Мюллер отметил, что концерн не намерен сворачивать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Современные двигатели могут быть безопасными для окружающей среды. По словам председателя правления, в 2018 году в разработку обычных автомобилей будет вложено €20 млрд, а в течение следующих пяти лет — более €90 млрд.

Концерн Фольксваген ведет свою историю с 1937 года и является одним из крупнейших в мире производителей автомобилей. Доля концерна на европейском рынке составляет одну четверть.