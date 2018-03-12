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«Полкилометра» скорости: в Китае испытан самый длинный маглев «Фусин»

Техника

350 км/ч, 415 метров в длину, 16 вагонов и 1100 пассажиров

Пекин, 12 марта 2018, 09:40 — REGNUM  Новый китайский скоростной поезд «Фусин» (кит. «Обновление» — прим ИА REGNUM ) с 16 вагонами был испытан в Пекине, передает 10 марта агентство «Синьхуа».

При заявленной скорость 350 км/ч, новый поезд достигает длины 415 метров или 16 вагонов, что вдвое длиннее ныне действующих, отмечает корпорация CRRC Tangshan Co. Ltd., ответственная за разработку поезда. При такой нагрузке поезд способен перевозить более 1100 пассажиров.

В нынешний раз испытания проводятся третьей стороной и насчитывают 28 тестов. Новейший поезд получит инженерные и производственные разрешения только после прохождения всех испытаний.

Изначально разработанный и произведенный в Китае, поезд «Фусин» значительно энергоэффективней и просторней аналогов. Кроме того, утверждается, что он значительно надежней и имеет более длительный срок эксплуатации.

За прошедшее десятилетие скоростное железнодорожное сообщение в Китае развивалось очень стремительно. В настоящее время страна обладает самой длинной в мире сетью высокоскоростных железных дорог, из которых треть была создана для движения поездов со скоростью 350 км/ч.

Столь стремительное развитие вселяет определенный амбициозный оптимизм в китайских инженеров, которые полагают, что в ближайшие десять лет Китай «разгонит» свои поезда до 600 км/ч и внедрит беспилотные технологии.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали

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