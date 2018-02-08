Российский армейский спецназ получит дальнобойный гранатомет «Копье»

Москва, , 17:37 — REGNUM Спецподразделения российской армии получат на вооружение станковые гранатометы СПГ-9 «Копье», сообщает 8 февраля газета «Известия».

В Сирии СПГ-9, производившиеся в СССР с 1963 года, оказались эффективным средством борьбы с полевыми укреплениями и живой силой противника. Их высокая скорострельность (до шести выстрелов в минуту), большая дальность и точность стрельбы в сочетании с дешевыми боеприпасами заслужили высокую оценку боевых подразделений.

СПГ-9 стали популярным средством борьбы с вражескими гранатометчиками. По итогам сирийской кампании СПГ-9 будет включен в арсенал российских спецподразделений. Гранатомет оснастят новым прицелом для стрельбы в различных погодных условиях и в разное время суток, а также разработают для него более мощные боеприпасы.

Отмечается, что один выстрел для СПГ-9 на порядок дешевле противотанковой управляемой ракеты, которые ранее заменили этот вид оружия в спецподразделениях. Борьба с современной бронетехникой СПГ-9 сейчас уже «не по зубам», но с подавлением огневых точек «Копье» справляется отлично.

Одним из главных его достоинств в боях с террористами, вооруженными большим количеством гранатометов РПГ-7, стала большая дальность стрельбы, которая позволяет подавлять огневые точки боевиков, оставаясь вне зоны досягаемости их гранатометчиков.

СПГ-9 «Копье» в разобранном виде переносится силами расчета, прост в эксплуатации, и обращению с ним можно быстро обучить весь личный состав подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в декабре 2017 года заявил, что в подготовке и боевой учебе российских военнослужащих будет учитываться опыт ведения боевых действий в Сирии.

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