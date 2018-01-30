Озвучен ТОП-10 провалов российского авторынка в 2017 году

Москва, , 11:55 — REGNUM Эксперты составили ТОП-10 автомобилей, показатели продаж которых в 2017 году можно назвать провальными, список был опубликован 29 января на сайте издания «Автовзгляд».

Первая машина, на которую обратили внимание эксперты — это Zotye Z300. Данный автомобиль гольф-класса является китайским клоном Toyota Allion. Автор статьи отмечает, что, скорее всего, российские покупатели не торопятся брать автомобиль неизвестной китайской марки по цене 599,99 тыс. рублей.

Вторую строчку занял Peugeot 508. Автомобиль отличается достаточно высоким качеством исполнения, однако его соотношение с ценой оставляет желать лучшего. В России за 1,89 млн рублей можно найти более интересную машину.

Несмотря на то, что в России хорошо знают японский бренд Lexus, его флагманский седан LS показывает смехотворные продажи. Так, в 2017 году в нашей стране было продано всего 14 экземпляров этого авто. При том, что аналоги от Mercedes и Audi расходятся куда лучше.

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В пятерку провалов по продажам также попали Fiat 500 и DS3 (компания является премиальным суббрендом Citroen). Причина всё та же — цена, которая вызывает непонимание у российских покупателей, в этой же ценовой категории рынка присутствуют более популярные модели.

Помимо названных авто, в ТОП-10 также вошли: китаец Changan CS 75, Peugeot 308, Cadillac CTS, Citroen C4 Picasso и Geely Emgrand GT. Все эти машины были проданы в количестве от 23 до 35 экземпляров.

Напомним, ранее СМИ озвучили рейтинг самых популярных в мире автомобилей по итогам продаж 2017 года, на первом месте оказалась Toyota Corolla, вторую строчку занял Ford F-Series, третье место досталось Volkswagen Golf. В ТОП-5 также вошли Honda Civic и Toyota RAV4.

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