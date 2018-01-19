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Twitter заблокировал ссылки на Telegram, посчитав их спамом

Техника

Twitter считает, что ссылки на Telegram похожи на автоматизированные запросы от спам-робота

Twitter заблокировал ссылки на Telegram, посчитав их спамом
LoboStudioHamburg
Сеть

Вашингтон, 19 января 2018, 13:52 — REGNUM  Социальная сеть Twitter приравняла ссылки на мессенджер Telegram к спаму. Об этом сообщается на портале TJ.

Twitter считает, что ссылки на Telegram похожи на автоматизированные запросы от спам-робота. Поэтому соцсеть запрещает их публиковать.

В декабре 2017 года подобные ограничения коснулись сервиса Telegraph, который принадлежит Telegram. Ссылки на него запрещали публиковать в Facebook, однако позднее ограничение было снято.

Ранее добавлять ссылки на Telegram было запрещено в Instagram, а также в мессенджере WhatsApp.

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