С космодрома Байконур стартовала ракета с первым ангольским спутником

Байконур, Казахстан, , 22:19 — REGNUM На космодроме «Байконур» в Казахстане произведен старт российской ракеты-носителя «Зенит» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником Анголы, сообщает 26 декабря агентство RT.

По информации агентства, старт произведен в 22:00 мск 26 декабря 2017 года. Первый ангольский геостационарный аппарат связи создан специалистами российской ракетно-космической корпорации «Энергия» и принадлежит ангольской компании связи «Ангосат».

Российско-ангольский контракт на реализацию этого проекта был подписан в 2009 году, практическое воплощение стартовало тремя годами позже, в 2012-м.

Первый ангольский спутник должен обеспечить услуги связи на территории всей Африки.

Старт произошел в штатном режиме, специалисты «Роскосмоса» ожидают выхода аппарата на заданную орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря СМИ Южной Кореи сообщили о подготовке КНДР к запуску спутника «Кванменсон-5» с телекамерами и оборудованием связи.

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