Китайский «Глубоководный воин» готов покорять морскую пучину

Шанхай, Китай, , 05:34 — REGNUM Новая пилотируемая китайская субмарина прошла испытания безопасности и готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает 14 ноября агентство «Синьхуа».

Управляемый батискаф под названием «Шэньхай Юнши» (кит. «Глубоководный воин», — прим. ИА REGNUM ) способен погружаться на глубину 4,5 км.

Главный инженер Шанхайского отделения Китайского Классификационного общества (CCS) Тан Лэйпин заявил, что батискаф был разобран исследовательским институтом Китайской судостроительной промышленной корпорации (CSIC), чтобы провести испытание ее составляющих элементов на прочность. Никаких потенциальных рисков, при этом, ни по одному из элементов, не было найдено.

«Одобрение со стороны CCS позволит быть уверенными в новом аппарате, который можно будет использовать в международных мероприятиях и научных исследованиях», — отметил Тан, добавив, что батискаф после его запуска в эксплуатацию, будет проходить ежегодные испытания безопасности.

В октябре 2017 года батискаф был загружен на борт корабля «Таньсо-1» для проведения первого глубоководного испытания аппарата в прибрежных водах китайской провинции Хайнань на юге Китая.

Разработка аппарата проводилась 702-м институтом при CSIC в течение восьми лет с участием более 90 китайский организаций и компаний.

В настоящее время в распоряжении Китая имеется глубоководный аппарат «Цзяолун», который поставил свой рекорд глубины погружения 7062 метра в Марианский желоб в июне 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2017 года в китайском порту Санья состоялась торжественная церемония по случаю возвращения исследовательского судна «Таньсо-1» после успешной экспедиции, на которой прошло испытание нового глубоководного пилотируемого батискафа «Шэньхай Юнши».

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