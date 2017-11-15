Китай совершил запуск нового метеорологического спутника

Пекин, , 01:22 — REGNUM Китай запустил новый метеорологический спутник «Фэнъюнь-3D» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, сообщает 15 ноября агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-4С» в 2:35 по пекинскому времени 15 ноября стартовала на орбиту со спутником на борту, осуществив успешный вывод сателлита на орбиту.

«Фэнъюнь-3D» является представителем второго поколения китайского полярно-орбитальных метеорологических спутников, которые позволяют делать мультиспектральное дистанционное зондирование поверхности земли в любую погоду в трех измерениях.

Вместе с «Фэнъюнь-3С», который был запущен в сентябре 2013 года, новый спутник сформирует сеть, которая с большей точностью будет проводить атмосферное зондирование, а также улучшит возможности отслеживания парникового эффекта. Кроме того, сеть позволит Китаю усовершенствовать его работу по борьбе с природными бедствиями.

Спутник Фэнъюнь-3D» и ракета-носитель «Чанчжэн-4С» были разработаны Шанхайской академией технологий космических запусков при Китайской аэрокосмической научно-технологической корпорации. Запуск стал уже 254-й миссией ракет «Чанчжэн»

Напомним, что ранее китайская космическая корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) опубликовала доклад, в котором рассказала о планах запустить на орбиту порядка 1000 иностранных спутников до 2027 года в рамках проекта коммерческих запусков.

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