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В Китае прошли испытания гиперзвукового ударного беспилотника

Техника

Прототип дрона DF-ZF испытали в крупнейшей в мире аэродинамической трубе

Пекин, 14 ноября 2017, 19:34 — REGNUM  В Китае проведены испытания прототипа гиперзвукового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) DF-ZF, сообщает 14 ноября государственный китайский телеканал CCTV.

В репортаже телеканала были показаны испытания прототипа аппарата в крупнейшей в мире аэродинамической трубе JF-12, способной имитировать скорость до 11,1 тыс. км/ч.

По утверждению телеканала, экспериментальный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF будет способен развивать скорость свыше 12 тыс. км/ч и нести ракеты с ядерными боезарядами. Сообщается, что этот аппарат успешно прошел семь летных испытаний.

Разработчики DF-ZF утверждают, что гиперзвуковая скорость его полета сделает невозможным перехват дрона существующими системами ПВО, использующими данные наземных и морских станций РЛС и спутникового контроля.

Кроме того, в отличии от баллистической межконтинентальной ракеты, летящей в ближнем космосе и верхних слоях атмосферы с высокой скоростью, но по предсказуемой траектории, DZ-ZF сможет маневрировать почти параллельно земной поверхности, используя аэродинамические факторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время российские вооруженные силы начнут получать ударные беспилотники.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: Российская армия вооружится ударными беспилотниками

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Военно-воздушные силы

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