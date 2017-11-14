В Китае прошли испытания гиперзвукового ударного беспилотника

Пекин, , 19:34 — REGNUM В Китае проведены испытания прототипа гиперзвукового ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) DF-ZF, сообщает 14 ноября государственный китайский телеканал CCTV.

В репортаже телеканала были показаны испытания прототипа аппарата в крупнейшей в мире аэродинамической трубе JF-12, способной имитировать скорость до 11,1 тыс. км/ч.

По утверждению телеканала, экспериментальный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат DF-ZF будет способен развивать скорость свыше 12 тыс. км/ч и нести ракеты с ядерными боезарядами. Сообщается, что этот аппарат успешно прошел семь летных испытаний.

Разработчики DF-ZF утверждают, что гиперзвуковая скорость его полета сделает невозможным перехват дрона существующими системами ПВО, использующими данные наземных и морских станций РЛС и спутникового контроля.

Кроме того, в отличии от баллистической межконтинентальной ракеты, летящей в ближнем космосе и верхних слоях атмосферы с высокой скоростью, но по предсказуемой траектории, DZ-ZF сможет маневрировать почти параллельно земной поверхности, используя аэродинамические факторы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время российские вооруженные силы начнут получать ударные беспилотники.

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