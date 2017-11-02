МАКС-2019 пройдет в Жуковском

Москва, , 13:08 — REGNUM На территории подмосковного Жуковского в 2019 году состоится Международный авиакосмический салон МАКС, говорится в распоряжении, опубликованном 2 ноября на официальном сайте Правительства РФ.

«На 2019 год запланированы Международный военно-морской салон (Санкт-Петербург), Международный авиационно-космический салон «МАКС» (Жуковский, Московская область)», — говорится в документе, подписанном Дмитрием Медведевым.

Также документ оговаривает проведение в 2019 году Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов в подмосковной Кубинке.

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Напомним, в СМИ неоднократно обсуждались перспективы переноса авиакосмического салона в подмосковную Кубинку, ситуацию комментировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщавший в июле 2017 года, что МАКС, вероятно, в последний раз проходит на аэродроме в подмосковном Жуковском.

«Думаю, это последний МАКС, который мы проводим в Жуковском. Потому что сегодня в районе Кубинки создан большой выставочный комплекс», — сказал тогда глава «Ростеха».

2 октября в «Ростехе» сообщили, что окончательное решение по оставлению или переносу МАКСа остается за президентом и правительством РФ.