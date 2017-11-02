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Waymo разработала беспилотный автомобиль без руля

Техника

Компания отказалась от разработки функций, предполагающих контроль водителя в опасных ситуациях

Waymo разработала беспилотный автомобиль без руля
Grendelkhan
Беспилотный автомобиль Waymo

Вашингтон, 2 ноября 2017, 09:19 — REGNUM  Компания Waymo, производящая беспилотные автомобили, отказалась от разработки функций, предполагающих контроль водителя в опасных ситуациях. Об этом заявил глава компании Джон Крэфчик, передаёт Reuters.

По словам Крэфчика, компания провела серию тестов в Силиконовой долине, в ходе которых водители дремали, наносили макияж или отвлекались на телефоны, когда автомобиль двигался со скоростью 90 км/ч.

В компании пришли к выводу, что технология, позволяющая водителю перехватывать управление в сложных ситуациях, небезопасна и неэффективна.

Крэфчик сообщил, что компания разработала систему, в которой водителям не требуется перехватывать управление. По его словам, водитель будет оставаться пассажиром на протяжении всей поездки. Например, в микроавтобусах, разработанных компанией, человеку требуются всего две кнопки для управления: одна — для начала поездки, вторая — для того, чтобы притормозить машину.

Также сообщается, что компания ищет способы создания технологий для самоходных грузовиков.

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