Новый марсоход запишет на видео процесс посадки на поверхность планеты

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Новый марсоход NASA «Марс-2020» запишет на видео процесс посадки на поверхность красной планеты. Об этом 31 октября сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

На новом аппарате будут установлены 23 камеры, которые будут делать панорамные фотографии планеты, не прибегая к склеиванию множества отдельных снимков.

Отмечается, что новый ровер будет оснащён семью научными, девятью навигационными камерами, а также семью специализированными записывающими устройствами. Они будут использоваться для съёмки процесса посадки марсохода.

На аппарате также будет установлен микрофон, что позволит услышать звуки Марса.

Напомним, предыдущий марсоход — Curiosity — был запущен в ноябре 2011 года. В августе 2012 года он достиг поверхности красной планеты и был направлен в кратер Гейла. Изучение марсианского грунта в кратере показало, что кратер Гейла в далеком прошлом представлял собой озеро, а условия на Марсе были благоприятны для существования микроорганизмов.

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