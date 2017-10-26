Четверг, 26 Октября 2017 года
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Компания Microsoft открыла студию смешанной реальности

Техника

Студия получила название Microsoft Reactor

Сан-Франциско, США, 26 октября 2017, 13:09 — REGNUM  Компания Microsoft открыла студию смешанной реальности. Об этом сообщает Engadget.

По информации издания, студия расположена в Сан-Франциско и носит название Microsoft Reactor. Предполагается, что она станет площадкой для работы над контентом смешанной реальности для разработчиков приложений.

Отмечается, что в распоряжении компании имеется контент, который будет использован для разработки смешанной реальности, от VR с до 2D-экранов.

Также студия планирует проводить курсы и семинары для обучения тех, кто хочет научиться создавать контент, использующий смешанную реальность.

Кроме того, сообщается, что Microsoft откажется от производства сенсорного контролера Kinect, реагирующегона движения и устные команды. Всего таких устройств было продано свыше 35 млн экземпляров.

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