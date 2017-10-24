Полицейский робот поможет следить за порядком на дорогах Пекина

Пекин, , 01:20 — REGNUM Дорожная полиция Пекина испытала патрульного работа по выявлению дорожно-транспортных нарушений вроде незаконной парковки и движении по аварийной полосе, передает 23 октября агентство «Синьхуа».

Прибор был испытан на городском шоссе до аэропорта. Робот размером со среднестатистический багаж весом около 20 кг работает вдоль дорожных барьеров на скорости около 5 км/ч. Полного заряда батареи хватает на 5−8 часов работы, как утверждают разработчики аппарата из научно-технического отдела дорожной полиции Пекина.

Робот-полицейский может делать снимки и записывать видео автомобилей, припаркованных в неположенном месте, а также автомобилей, движущихся по неположенной полосе. Далее снимки отправляются в отделение полиции.

Вдобавок ко всему, робот может помочь в рутинной работе полиции. Так, дорожно-транспортные происшествия всегда вызывают перегруженность траффика, однако они никак не мешают роботу добраться до места происшествия в максимально короткие сроки и сделать фотографии, чтобы помочь «живым коллегам» разрешить ситуацию.

Робот также способен передавать голосовые предупреждения транспортным средствам в случае перегруженности автомагистрали, ДТП, ремонтных работ или плохой погоды.

Дорожная полиция Пекина будет увеличивать количество дорог, на которых будут применятся полицейские роботы в целях усиления контроля за нарушениями и обеспечения дорожной безопасности.

Напомним, что годом ранее дорожная полиция Пекина приняла на вооружения дроны, способные фиксировать нарушения ПДД с высоты 150 метров.

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