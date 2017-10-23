Пол миллиона «с ветерком»: Из Шанхая в Пекин на скорости 350 км/ч

Пекин, , 05:51 — REGNUM Новые скоростные поезда «Фусин» перевезли 460 тыс. пассажиров между Пенкином и Шанхаем за первый полный месяц их эксплуатации на максимальной скорости, сообщает 21 октября агентство «Синьхуа».

С 21 сентября Китай повысил максимальную скорость поездов «Фусин» на железнодорожном участке между Пекином и Шанхаем до 350 км/ч.

Кроме того, эти поезда используются на участке Пекин-Гуанчжоу и Пекин-Тяньцзинь, однако пока им разрешено движение со скоростью 300 км/ч.

Поезда «Фусин» на участке Пекин-Гуанчжоу достигли 100% мощности, перевозя при этом 420 тыс. пассажиров. Название поезда дословно в переводе означает «обновление».

Китай имеет крупнейшую в мире сеть действующих скоростных железных дорог протяжённостью 22 тыс. км. Порядка трети скоростных дорог разработаны с расчетом их эксплуатации на скорость 350 км/ч.

Как уже сообщало Регнум, 21 сентября поезда «Фусин» начали курсировать между Пекином и Шанхаем на скорость 350 км/ч. Однако, их заявленная максимально возможная с технической точки зрения скорость составляет 400 км/ч.

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