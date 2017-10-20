Украина получит американские «Хаммеры»

Киев, , 09:04 — REGNUM Медицинские «Хаммеры» предоставит США Украине, сообщает 19 октября пресс-служба посольства Украины в США на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, поддержку Украине окажет американская компания, производящая гражданские «Хаммеры» и военные «Хамви», «AM General». Планируется поставить для ВСУ 40 «Хаммеров» медицинского назначения, дата поставок — октябрь 2017 года.

Читайте также: Сенат США хочет открыто поставлять Украине летальное вооружение

Помимо этого, представители «AM General» заявили, что готовы в дальнейшем сотрудничать с Украиной, предоставляя помощь украинским военным.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что США поставит ВСУ военные внедорожники «Хамви» (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, HMMWV), а также специальные медицинские внедорожники.

Читайте также: Хёрд: Конгресс США разрешит поставлять «Джавелины» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, по словам члена палаты представителей в Конгрессе США Уилла Хёрда, США должны поставить на Украину переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» в рамках военной помощи. Хёрд отметил, что всего США предоставят Киеву летальное оружие на $50 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина получит американские военные внедорожники «Хамви»