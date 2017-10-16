Хёрд: Конгресс США разрешит поставлять «Джавелины» Украине

Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Решение о предоставлении Украине летального оружия может быть принято в ближайшее время, заявил член палаты представителей в Конгрессе США Уилл Хёрд, сообщает 16 октября «Громадське».

"Чего ожидать от Конгресса? Следует помнить, что было две страны, которым Конгресс предоставил независимые ассигнования, — Израиль и Украина. В них предусмотрено 50 млн долларов на летальное оружие. Нынешняя администрация рассматривает этот пункт. Я считаю, переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» нужны здесь для обеспечения обороны Украины от российской агрессии», — сообщил Хёрд в интервью «Громадське».

Отвечая на вопрос журналиста о сроках принятия этого решения, член палаты представителей отметил, что администрация Трампа пересматривает свои решения по многим вопросам, и, по его мнению, это решение «примут уже скоро».

Кроме ответа на вопрос о поставках Украине летального оружия, американский чиновник прокомментировал еще несколько внутри‑ и внешнеполитических сюжетов. В частности, Хёрд, говоря о содержательности слухов вокруг «российских связей Трампа», сообщил:

«Когда речь идет о кибер-атаках, возникает вопрос, кто именно за ними стоит. Доказать причастность конкретного хакера действительно очень сложно, а вот доказать причастность Службы внешней разведки России или Главного разведывательного управления — нет».

Также член палаты представителей поделился своим видением контртеррористической миссии США:

«Мы победили немало террористических организаций, но их идеология осталась. Мы должны воспринимать терроризм и борьбу с ним как борьбу с гриппом. Никогда не удастся избавиться от него, он будет проявляться и дальше, где-то больше, где-то меньше. Мы должны убедиться, что вред будет минимальным».

Напомним, вопрос поставок Киеву летального оружия Соединенными Штатами, всерьез обсуждается уже давно. Намерения таких поставок подтвердил в августе 2017 года советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. О каких именно типах вооружений может идти речь, Макмастер тогда не уточнил, однако эксперты сразу заговорили о противотанковых комплексах «Джавелин». Зарубежные и российские эксперты едины во мнении, что подобный шаг приведёт к очередному витку напряжённости в Донбассе и очередному кризису в российско-американских отношениях.