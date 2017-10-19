Система для беспилотных автомобилей от Apple попала на видео

Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Прототип нового устройства от компании Apple запечатлён на видео. Об этом написал своём Twitter предприниматель МакКалистер Хиггинс.

На видео показано устройство, размещённое на крыше автомобиля. Оно с помощью камер, датчиков и сенсоров анализирует пространство и управляет машиной без участия водителя.

«Потребуется более 140 символов, чтобы описать проект «Титан». Я называю его «Вещь», — написал Хиггинс.

Как сообщало ИА REGNUM, Apple занимается созданием беспилотного автомобиля в рамках проекта «Титан». Изначально компания планировала производить автомобили, однако затем сосредоточилась на программном обеспечении и электронных системах.

Напомним, в июне 2017 года глава Apple Тим Кук подтвердил, что компания разрабатывает программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей.

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