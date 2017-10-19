Проект ракетного комплекса «Байтерек» будет создан до ноября 2017 года

Астана, , 11:55 — REGNUM Россия и Казахстан разработают эскизный проект космического ракетного комплекса «Байтерек» до ноября 2017 года. Об этом заявил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев в ходе международного форума «Казахстанский путь в космос: реалии и перспективы — 2017».

«До ноября текущего года будет разработан эскизный проект по созданию космического ракетного комплекса», — сказал Савельев.

Он добавил, что уже разработаны проекты новой редакции дорожной карты, касающейся реализации проекта «Байтерек». На сегодняшний день они проходят согласование.

Напомним, «Байтерек» — совместный проект России и Казахстана по созданию ракетного комплекса, использующего экологически чистые ракеты-носители для выведения космических аппаратов с космодрома Байконур. Проект реализуется с 2004 года.

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