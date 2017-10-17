Казахстан будет сотрудничать с «Яндекс» в области образования

Астана, , 13:28 — REGNUM Тесное сотрудничество с «Яндекс» намерены наладить в Казахстане, заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, сообщает 17 октября МИА «Казинформ».

По его словам, достигнута договоренность о совместной подготовке будущих сотрудников «Яндекса» «со школьной скамьи». Сагинтаев отметил, что казахстанские школьники, начиная с седьмого класса, начинают все реже участвовать в олимпиадах, а в вузах вовсе прекращают принимать участие в олимпиадах.

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«То есть, чем старше, тем хуже подготовка специалистов», — сказал премьер-министр.

Также министерство образования и науки Казахстана работает над тем, чтобы повысить эффективность высших учебных заведений республики, заявил глава МОН Казахстана Ерлан Сагадиев. Он подчеркнул, что на данный момент утверждены новые правила выбора ректоров государственных вузов, а также 30% базовых и профилирующих дисциплин будут преподаваться на трех языках.

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Напомним, в Казахстане стоит достаточно остро проблема образовательной миграции. Так, в России по данным за 2015/2016 учебный год каждый четвертый иностранный студент был из Казахстана. При этом число казахстанских студентов в России постоянно растет — если в 2010/2011 учебном году студентов из Казахстана было около 30,5 тыс., то в 2015/2016 году их число увеличилось до 67,7 тыс. человек.

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