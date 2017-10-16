«Прогресс МС-07» успешно пристыковался к МКС

Москва, , 14:44 — REGNUM Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07», стартовавший 14 октября с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

"Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-07» 16 октября в 14:04 мск успешно пристыковался к МКС, — говорится в сообщении. — Стыковка корабля осуществлена к стыковочному узлу «Пирс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-07» на борту была запущена с космодрома Байконур 14 октября.

Старт ракеты был осуществлён в 11:47 мск. Грузовой корабль «Прогресс МС-07» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя через 8 минут 48 секунд после старта.

Читайте также: С Байконура запущена ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-07»

Читайте также: Запуск «Прогресса МС-07» к МКС отложен