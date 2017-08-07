Костюмы «Игры престолов» создают из вещей IKEA

Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Дизайнер «Игры престолов» Мишель Клэптон призналась, что многие элементы костюмов героев сериала «Игра престолов» сделаны из вещей, продающихся в супермаркетах IKEA, об этом 6 августа сообщил портал Popculture.

Клэптон рассказала, что в течение пяти первых сезонов многие материалы для создания костюмов она находила именно в этих магазинах.

«Мы берем все, что можем, режем, бреем, добавляем мощные кожаные ремни и производим процесс искусственного состаривания, который является чем-то вроде религии в «Игре престолов», — рассказала дизайнер.

Искусственным состариванием называется обработка вещей, в результате которой они начинают выглядеть изношенными. Обычно подобная обработка производится чем-то вроде наждачной бумаги.

Портал Buzzfeed решил провести собственное расследование и поискать в известном супермаркете вещи, которые могли бы попасть на экран.

Поиски, произведенные его сотрудниками, дали некоторые результаты, оказалось, что плащ Джона Сноу — это не что иное, как состаренный ковер RENS White Sheepskin от IKEA.

Напомним, продолжение сериала «Игра престолов» телеканал HBO начал показывать 16 июля 2017 года. Ранее СМИ сообщали, что четвертый эпизод сериала попал в сеть за два дня до премьерного показа, однако ролик предназначался для внутреннего пользования, его качество оставляет желать лучшего.