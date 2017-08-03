ВМС США ищут способ нарастить темпы постройки новых подлодок

Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Судостроительные компании США не смогут сохранить темпы строительства дополнительных подводных лодок без дополнительных мероприятий, сообщается в докладе ВМС США для конгресса страны.

По информации издания Naval Today, в этом документе проработан вопрос соответствия производственных мощностей американских судостроительных компаний планам администрации США по наращиванию численности подводных сил с 2017 по 2030 год. Два крупнейших американских предприятия — Huntington Ingalls Industries и General Dynamics — не смогут ежегодно передавать военным по две многоцелевые подводные лодки класса «Вирджиния» после начала 2020-х годов, когда начнет реализовываться программа строительства новых стратегических подводных ракетоносцев класса «Колумбия».

Стоит отметить, что ранее способность Huntington Ingalls Industries и General Dynamics сохранять темпы строительства субмарин не подвергалась сомнению.

Теперь же командование ВМС США считает, что компании Huntington Ingalls Industries и General Dynamics смогут строить по две «Вирджинии» в год лишь при условии введения в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей и подготовки соответствующих специалистов.

Если американский конгресс поддержит предложения, изложенные в докладе ВМС США, то с 2017 по 2030 год будет построено 28 подлодок типа «Вирджиния». Это позволит ВМС США иметь к 2048 году в боевом составе 66 субмарин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп потребовал увеличить число боевых кораблей ВМС страны до 350 единиц, тогда как сейчас в боевом составе американского военно-морского флота состоят 277 кораблей различных типов.

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