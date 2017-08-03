В США готовят к испытаниям электромагнитную пушку средней дальности

Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Американская компания General Atomics Electromagnetic Systems заявила о готовности к испытаниям своего многоцелевого электромагнитного орудия средней дальности (Multimission Medium Range Railgun Weapon System или MMRRWS), сообщает портал defenseworld.net со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации портала, испытания электромагнитной пушки мощностью 10 мДж должны состояться на полигоне Дагуэй Провинг Граунд в американском штате Юта.

При этом точная дата и подробности программы испытаний разработчиками пока не сообщаются. По предварительным данным, в ходе испытаний будет проверена работа полнофункционального прототипа рельсотрона с принципиально новыми конденсаторами увеличенной емкости.

Кроме того указано, что MMRRWS будут испытывать вместе с поворотной платформой, что должно обеспечить полноценное тестирование точности орудия.

Электромагнитное орудие MMRRWS предназначено для стрельбы монолитными и фугасными снарядами воздушного подрыва на расстояние до 100 км. Начальная скорость снарядов орудия должна превысить 6000 км/ч. Ранее компания General Atomics уже заявила об успешных испытаниях «умных» боеприпасов для MMRRWS, обеспечивающих возможность корректирования их полета.

Применяя такие боеприпасы, боевые корабли получат возможность уничтожать ракеты и летательные аппараты противника. В компании General Atomics заявляют, что для электромагнитного орудия уже созданы управляемые снаряды «дробового» типа, начинённых большим количеством вольфрамовых шариков в качестве поражающих элементов. Кроме того, рельсовые орудия смогут поражать наземные и надводные цели монолитными боеприпасами с высокой кинетической энергией.

Представители General Atomics указывают, что с 2007 года в разработку нового электромагнитного орудия было вложено порядка $50 млн. Разработчики считают, что эта система заинтересует ВМС США и сможет заменить или дополнить на боевых кораблях как стандартные артустановки Mark калибра 127 мм, так и системы противоракетной защиты.

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