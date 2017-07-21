Ученые из КНР разработали беспилотник, работающий на солнечной энергии

Пекин, , 13:36 — REGNUM Китайская аэрокосмическая корпорация China Aerospace Science and Industry Corp (CASIC) сообщила о завершении разработки беспилотного летательного аппарата нового поколения, работающего на солнечной энергии.

Новый аппарат будет оснащен электрическим двигателем, питание которого будет осуществляться от солнечных панелей, расположенных на крыльях беспилотника. По данным корпорации, дрон сможет подниматься на высоту до 20 тыс. метров и находиться в воздухе до 7 дней, пишет «Чжунго жибао».

Размах крыла летательного аппарата составит около 25 метров, максимальная взлетная масса — 200 кг. По словам директора Института беспилотных летательных аппаратов при China Aerospace Science and Industry Corp Ма Хунжуна, первый пробный полет беспилотника состоится до конца 2017 года.

Первыми покупателями новейшего аппарата могут стать Государственное океаническое управление КНР и Национальное метеорологическое бюро страны, которые будут использовать дрон для составления прогнозов погоды и наблюдения за тайфунами с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские СМИ заявили об успешном завершении тестового полета ударного беспилотного летательного аппарата нового поколения «Илун-2». Уникальный беспилотник, размах крыльев которого составляет более 20 метров, способен проводить разведку с воздуха, а также наносить точечные удары по потенциальному противнику.

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