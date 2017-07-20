Маск: Ступень Falcon может повторно улететь через сутки после первого пуска

Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Компания SpaceX заявила о планах сократить время между пусками первой ступени ракеты Falcon 9 до 24 часов. Об этом 19 июля сообщают «Известия».

"В следующем году Falcon 9 совершит повторный полет в течение 24 часов», — приводит издание слова главы компании Илона Маска, сказанные им на пресс-конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции (МКС).

По словам Маска, задачей компании является достижение такого уровня, при котором первой ступени не должна требоваться замена деталей после первого полета. Вместо этого ей должно быть достаточно технического осмотра инспекторами.

Глава SpaceX также сообщил, что его компания в будущем намерена добиться возвращения и второй ступени ракеты Falcon 9.

Напомним, SpaceX отрабатывает технологию возвращения первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которого компания планирует достичь оптимизации стоимости космических полетов.

В 2017 году был совершен первый повторный запуск ступени Falcon 9. Кроме того, впервые был отправлен на МКС уже летавший в космос космический аппарат Dragon.

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